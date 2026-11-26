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Розничную продажу вейпов и жидкостей для них запретят в Липецкой области с 1 марта 2027 года. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в мессенджере MAX.

"Чтобы защитить здоровье детей и подростков, я внес в областной совет законопроект о запрете розничной продажи вейпов", – написал Артамонов, поблагодарив депутатов за поддержку.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы. Для граждан они составят от 100 до 150 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц – от 1 до 1,5 миллиона рублей. Обнаруженную продукцию при этом конфискуют.

Аналогичные решения приняли еще в ряде регионов страны, в том числе в Волгоградской области. Там также приняли решение расширить перечень мест, в которых запрещается употребление никотиносодержащей продукции.

Кроме того, продажу вейпов запретили в Псковской, Новгородской, Брянской, Ленинградской, Калининградской, Архангельской и Омской областях, а также в Татарстане, Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурге.

Решения приняты в связи с федеральным законом, который подписал Владимир Путин в июне. В рамках него регионы могут самостоятельно вводить мораторий на продажу такой продукции сроком на пять лет – с 1 марта 2027 до 1 марта 2032 года.