Фото: legion-media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Оксана Зуйко

Участие в реалити-шоу "Дом-2" стало для певца Олега Майами способом отвлечься от сложностей в личной жизни и семейных проблем, передает "СтарХит".

По словам артиста, решение присоединиться к проекту он принял спонтанно. Однажды он увидел рекламу телешоу по телевизору, когда сидел на диване с бывшей девушкой. В тот период пара часто ссорилась, и Майами захотел дистанцироваться от отношений.

"Я просто сбежал из отношений. <...> У нас было столько конфликтов, и мне просто захотелось убежать. Плюс в семье был бардак жесткий. Это была такая школа жизни. Как армия, которую ты проходишь", – заявил Майами.

Он подчеркнул, что в тот момент не ставил перед собой цель стать популярным. Участие в телепроекте помогло ему пережить непростой период, хотя после ухода с шоу ему пришлось столкнуться с новыми трудностями.

При этом певец не считает "Дом-2" неудачным этапом своей жизни. По его мнению, пережитое стало серьезным испытанием как для него самого, так и для его дальнейшей карьеры.

Ранее Майами прокомментировал свои отношения с другими представительницами шоу-бизнеса. В частности, певец рассказал о романе с исполнительницей Ольгой Бузовой, который начался в 2019 году, и подчеркнул, что их чувства не были частью пиар-кампании. Кроме того, артист признался, что испытывал симпатию к блогеру Айзе и даже задумывался о создании с ней семьи.

