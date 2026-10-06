Певец Майами заявил, что его отношения с Бузовой не были частью пиар-кампании

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Певец Олег Майами заявил, что его отношения с исполнительницей Ольгой Бузовой не были частью пиар-кампании. Об этом он рассказал в шоу "Быстрые свидания".

Роман звезд начался в 2019 году, однако пара долгое время не афишировала свой статус. Новая волна слухов об отношениях появилась после публичного поцелуя на концерте Бузовой в 2024 году. Тогда пользователи Сети начали предполагать, что у артистов пиар-роман.

По словам Майами, у него никогда в жизни не было пиар-романов. При этом артист отметил, что он не всегда выбирает медийных девушек. Например, в марте у него были отношения с девушкой, которая не связана с шоу-бизнесом.

Помимо этого, певец признался, что испытывал искренние чувства к блогеру Айзе, у которой на тот момент было двое детей. Майами рассказал, что даже думал о создании семьи с экс-супругой рэпера Гуфа.

Кроме того, артист подчеркнул, что встречался еще с одной звездой, у которой тоже двое детей. Имя избранницы он предпочел не раскрывать.

Ранее актер Бен Аффлек опроверг слухи о романе с певицей Шакирой, заявив, что сейчас ему не до личной жизни. Он отметил, что много времени проводит с детьми, а также много работает.