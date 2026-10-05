Entertainment Tonight: Бен Аффлек опроверг роман с Шакирой и заявил, что не ищет отношений

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Голливудский актер Бен Аффлек опроверг слухи о романе с певицей Шакирой, заявив, что сейчас ему не до личной жизни. Об этом он сообщил в Entertainment Tonight.

"Я много работаю и провожу время с детьми. Не так много свободного пространства. Я ни за кем не бегаю. Клянусь богом, за всю жизнь я никогда об этом (романе с Шакирой. – Прим. ред.) не слышал", – сказал Аффлек.

Слухи о возможных отношениях актера и певицы появились после того, как телеведущая Ана Наварро якобы попыталась познакомить их после расставания Аффлека с Дженнифер Лопес.

Аффлек признался, что часто слышит разные слухи о своей личной жизни. По его словам, это связано с тем, что свободных мужчин не так много, а некоторые любят посплетничать и что-то придумать. Актер также отметил, что его редко с кем-то пытаются познакомить.

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