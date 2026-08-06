Just Jared: Лили Джеймс заподозрили в романе со звездой "Эмили в Париже" Лукасом Браво

Фото: ТАСС/Zuma/Lounis Tiar

Британскую актрису Лили Джеймс заподозрили в романе со звездой сериала "Эмили в Париже" Лукасом Браво, передает портал Just Jared.

Артисты были замечены вместе на испанском острове Ибица. В частности, они попали на фото во время совместной прогулки по пляжу.

Знаменитости выбрали легкие повседневные образы и, судя по кадрам, неспешно проводили время друг с другом на курорте. Снимки мгновенно привлекли внимание поклонников.

Ни сами актеры, ни их представители пока никак не прокомментировали предположения о романе.

Ранее Браво встречался с Мэри Бет. Пару впервые заметили вместе в марте 2026 года, а в мае они посетили Каннский кинофестиваль. В свою очередь, последним избранником Джеймс был рокер Майкл Шуман. До этого она несколько лет состояла в отношениях с Мэттом Смитом, известным по сериалу "Дом дракона".

Подобные домыслы ранее крутились вокруг американской модели и предпринимательницы Ким Кардашьян. СМИ писали, что она якобы состоит в романтических отношениях с британским автогонщиком команды "Феррари" Льюисом Хэмилтоном.

Автором слухов стали сотрудники люксового отеля Estelle Manor в британском графстве Оксфордшир. Именно его американская знаменитость выбрала в качестве места остановки. Изначально Кардашьян прилетела туда одна на частном самолете, однако позднее к ней присоединился Хэмилтон. Со слов персонала отеля, оба поселились в одном номере.