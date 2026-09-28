Тело Сергея Соседова доставили из Якутии в Москву

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Тело музыкального критика и журналиста Сергея Соседова доставили из Якутии в Москву. Об этом сообщили РИА Новости его родственники.

Соседов умер 23 сентября в возрасте 58 лет после падения с лестницы в Нерюнгри, куда прибыл, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока". Причиной смерти стал несчастный случай.

Прощание с критиком состоится 30 сентября в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. В тот же день его похоронят в закрытом режиме на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

Соседов родился 23 января 1968 года в Москве и окончил факультет журналистики МГУ. Он работал в газете "Вечерняя Москва" и сотрудничал с различными изданиями как музыкальный обозреватель.

Широкую известность Соседову принесло участие в телевизионных музыкальных проектах. Кроме журналистской и телевизионной деятельности, он преподавал и выступал в качестве эксперта по российской и зарубежной музыке.