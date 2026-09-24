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24 сентября, 16:11

Шоу-бизнес

Волочкова рассказала, что Соседов умер в день рождения ее дочери

Фото: ТАСС/Яна Яворская

Телеведущий и критик Сергей Соседов умер в день рождения дочери балерины Анастасии Волочковой. Об этом "Газете.ру" рассказала сама артистка.

"<...> Он ушел из жизни в день рождения моей дочери. Очень жаль. И, конечно, мои добрые слова и соболезнования всем его близким людям", – сказала собеседница издания.

Балерина назвала Соседова глубоко образованным и позитивным человеком. По ее словам, с ним было интересно общаться.

"Он на экране один в образе своем, а в жизни это совершенно другой человек. И, конечно, это большая утрата для всех, кто его знал", – отметила Волочкова.

Она добавила, что дружила с Соседовым, хотя их отношения начинались непросто. Балерина поделилась, что телеведущий сильно критиковал ее, не зная как человека, но позже изменил свое мнение.

Соседов умер 23 сентября на 59-м году жизни. Смерть наступила в городе Нерюнгри, куда он приехал, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока".

Мать критика рассказала, что он скончался во время операции после падения с лестницы в гостинице. Позднее директор отеля "Дархан" Тамерлан Караев уточнил, что Соседов не падал, а почувствовал себя плохо на площадке лестничного пролета, после чего потерял сознание.

Умер музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов

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