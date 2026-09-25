Крупное помещение для бизнеса выставили на торги в Басманном районе

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

В Москве на городские торги выставлено крупное нежилое помещение в Басманном районе. Его площадь составляет 421 квадратный метр, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Помещение имеет свободное назначение, что позволяет разместить в нем любой вид бизнеса – от офиса с зонами отдыха до магазина, отметил Пуртов.

Объект расположен по адресу Подсосенский переулок, дом 14, строение 1. Он находится в шаговой доступности от станций метро "Курская" и "Чкаловская". Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 октября, сами торги состоятся 27-го числа на электронной площадке "Росэлторг".

Кроме того, предприниматели могут приобрести восемь нежилых помещений в Южном Медведкове. Площадь объектов составляет от 67,5 до 138,6 "квадрата". Все они имеют свободное назначение, что позволяет использовать их под различные бизнес-проекты. Заявки на участие в аукционах принимаются до 13 октября.