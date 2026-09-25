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25 сентября, 09:24

Город

Восемь нежилых помещений выставили на торги в Ясном проезде

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

В Москве выставили на торги восемь нежилых помещений в районе Южное Медведково. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Площадь объектов варьируется от 67,5 до 138,6 квадратного метра. Все помещения имеют свободное назначение, что позволяет использовать их под различные коммерческие проекты – от магазина до фитнес-студии или образовательного центра.

Два объекта расположены по адресу Ясный проезд, дом 32, остальные – в доме 32, корпусе 1. Как отметил Пуртов, нежилые помещения на первых этажах домов особенно востребованы у бизнеса, ориентированного на повседневный спрос жителей.

Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что объекты расположены в плотной жилой застройке, что гарантирует стабильный поток клиентов и хорошую проходимость.

Прием заявок на участие в аукционах завершится 13 октября, а сами торги пройдут 22-го числа. Аукционы организуют на онлайн-площадке "Росэлторг".

Тем временем в Таганском районе предприниматели могут приобрести два нежилых помещения. Их площадь составляет 119,5 и 284,1 "квадрата" соответственно. Они расположены по адресам Большой Дровяной переулок, дом 21, строение 1, и Народная улица, дом 14, строение 1.

"Торги Москвы": нежилые помещения для малого бизнеса

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