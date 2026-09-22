Москва выставила на торги два нежилых помещения на улице Свободы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Северное Тушино на открытые торги выставлены два нежилых помещения свободного назначения. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

По его словам, объекты расположены на первом этаже дома 67а на улице Свободы. Площадь помещений – 169,9 и 188,4 квадратного метра, каждое имеет отдельный вход. Объекты подойдут для размещения супермаркета, клиники или фитнес-клуба.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 6 октября, торги пройдут 15-го числа на площадке "Росэлторг".

Тем временем в районе Фили-Давыдково горожане могут приобрести 69 машино-мест. Парковочные места от 13,3 до 16,6 "квадрата" находятся в подземном паркинге дома 10 на Давыдковской улице, около станции метро "Славянский бульвар". Заявки на участие в торгах принимаются до 25 сентября.