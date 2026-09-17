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17 сентября, 08:10

Город

Более 60 машино-мест выставили на торги в Капотне

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

В столичном районе Капотня на открытые аукционы выставлены 69 машино-мест. Об этом сообщила пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

Площадь каждого объекта составляет от 13,3 до 21,4 квадратного метра, поэтому автомобилисты смогут подобрать вариант с учетом габаритов своей машины. Все парковочные места расположены по адресу 1-й квартал Капотни, дом 1.

Принять участие в торгах могут как граждане, так и компании. Аукционы проходят в электронном формате. Узнать характеристики машино-места и изучить документацию можно онлайн в карточке выбранного лота.

Прием заявок завершится в период с 21 по 28 сентября в зависимости от объекта. Сами аукционы состоятся с 28 сентября по 5 октября на онлайн-площадке "Росэлторг".

Между тем в районе Марфино на аукционы выставили 44 машино-места. Они находятся на улице Академика Королева. Площадь каждого объекта – от 13,3 до 21,6 "квадрата". Парковочные места подойдут как для седанов, так и крупных кроссоверов и внедорожников.

"Торги Москвы": машино-места на городских торгах

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