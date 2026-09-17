Четыре человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями в центре Москвы

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Четыре человека пострадали в аварии с тремя автомобилями на перекрестке Страстного бульвара и Тверской улицы в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

ДТП произошло примерно в 06:00 17 сентября. Причины и обстоятельства происшествия еще устанавливаются. При этом среди пострадавших есть один ребенок, а еще один человек находится в тяжелом состоянии, передает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Ранее на Песчаном путепроводе в Москве произошло ДТП, в результате которого загорелся автомобиль. Там, по предварительной информации, столкнулись два транспортных средства, после чего одно из них опрокинулось и воспламенилось.

На место происшествия выехали оперативные службы. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших не уточнялись. Движение по путепроводу в сторону проспекта Маршала Жукова было временно перекрыто.

