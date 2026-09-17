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17 сентября, 11:06

Происшествия

Причастного к теракту в "Крокусе" боевика приговорили к 20 годам тюрьмы в США

Фото: depositphotos/Denisfilm

В США к 20 годам тюрьмы приговорен афганский боевик Мохаммад Шарифулла, причастный к теракту в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе американского Минюста.

В частности, Шарифулла помогал организовывать взрыв в Кабуле во время вывода американских войск из Афганистана в 2021 году. Его участие в событиях в "Крокусе" заключалось в том, что он согласовывал действия боевиков, совершивших террористический акт.

Приговор был вынесен 16 сентября. Шарифулла, являющийся членом группировки "Вилаят Хорасан" (афганский филиал террористической организации "Исламское государство", также запрещенной в РФ), признан виновным в участии в заговоре с 2016 года до момента ареста в 2025-м. Он оказывал материальную поддержку и предоставлял ресурсы признанной террористической организации.

Следствие установило, что в 2021 году боевик по заданию главарей изучил маршрут к главному входу аэропорта Кабула и передал кураторам, что дорога свободна. Через некоторое время у ворот раздался взрыв, который привел к гибели 13 военных США и более 160 гражданских лиц.

Согласно заявлению Минюста Штатов, во время атаки на "Крокус Сити Холл" в 2024 году Шарифулла направил террористам инструкции по использованию автоматов Калашникова и другого оружия, после чего оставался с ними на связи.

Всего в период с 2016 по 2025 год он принял участие в более чем 10 терактах, ведя слежку, подвозя террористов-смертников к местам исполнения преступлений, перевозя оружие и распространяя пропаганду.

Шарифуллу задержали в США в марте прошлого года. Тогда он сам признался, что передавал исполнителям теракта в "Крокусе" инструкции по использованию оружия. Кроме того, он указал, что курировал боевиков, задержанных в России.

Теракт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года. Террористы начали стрелять по людям, после чего подожгли здание. В результате ЧП погибли 150 человек.

В марте 2026 года 15 из 19 фигурантов получили пожизненное заключение, в том числе 4 исполнителя. Еще 4 фигурантов суд приговорил к срокам от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев лишения свободы.

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