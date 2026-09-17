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17 сентября, 11:31

Политика

Памфилова сообщила о неудачной кибератаке на ресурсы избирательной системы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Хакеры предприняли неудачную попытку кибератаки на информационные ресурсы российской избирательной системы. Они "получили по лбу", заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

Она рассказала, что накануне ЦИК предотвратила попытку дискредитировать систему ГАС "Выборы" и систему дистанционного электронного голосования.

"Мы так понимаем, что была задумана масштабная такая агрессия, киберагрессия", – цитирует Памфилову РИА Новости.

Она подчеркнула, что ЦИК готова противостоять попыткам дискредитации выборов в единый день голосования. По словам председателя комиссии, в каждом участковом пункте будет присутствовать ответственный за эвакуацию и предотвращение провокаций.

"Впервые, такой практики не было, исходим из той ситуации, которая есть", – сказала она.

Памфилова добавила, что все избирательные участки обеспечены резервными помещениями и источниками питания, металлодетекторами и рамками. Также там будут аптечки для оказания первой помощи.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в России в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Граждане смогут отдать голос как на участке, так и дистанционно.

В преддверии выборов "Россети" перешли на усиленный режим работы. На случай возможных аварийно-восстановительных работ было подготовлено более 10,5 тысячи бригад, в которые входят около 50 тысяч человек и порядка 8 тысяч резервных источников.

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