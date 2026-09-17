Брат принцессы Дианы рассказал о циничных словах Карла III после ее гибели

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Брат принцессы Дианы, граф Чарльз Спенсер, вспомнил, что король Великобритании Карл III через несколько дней после смерти его сестры заявил, что ее скоро забудут. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на мемуары Спенсера Swan Song: Diana, My Sister.

Согласно словам графа, разговор произошел в процессе подготовки к похоронам принцессы. Спенсер не соглашался с тем, чтобы сыновья Дианы 15-летний принц Уильям и 12-летний принц Гарри шли за гробом матери в траурной процессии. За некоторое время до церемонии один из высокопоставленных помощников королевы Елизаветы II известил его о решении включить детей в процессию, но граф ответил отказом.

После этого Спенсеру позвонил Карл, занимавший тогда пост принца Уэльского, и начал настаивать на участии сыновей. Спенсер утверждает, что в ходе спора будущий король произнес: "Будьте уверены, мы о ней скоро забудем".

"Не могу поверить, что вы это только что сказали", – ответил на это граф.

Спенсер считает, что эти слова отражали презрение Карла к бывшей супруге и его ужас от масштаба реакции общества на ее гибель.

Букингемский дворец поставил под сомнение изложенную версию. В заявлении отмечается, что Карл осознает, что боль от потери сестры может затмить разум, повлиять на суждения и исказить воспоминания так, как другие этого не замечают.

Ранее сообщалось, что в декабре в Нью-Йорке на аукционе Sotheby's выставят платье Дианы, которое называют "платьем мести". Она надела его в 1994 году, когда ее супруг признался в романе с Камиллой. Стилист Энн Харви позже рассказывала, что в тот вечер принцесса хотела выглядеть на "миллион долларов" и потому решила надеть это платье в последнюю минуту.

Оценочная стоимость наряда – от 110 до 220 тысяч фунтов. Часть выручки от продажи передадут благотворительной организации NHS Lothian Charity от имени Королевской Эдинбургской больницы.

