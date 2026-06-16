Page Six: Кейт Миддлтон вновь выбрала платье, похожее на наряд принцессы Дианы

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Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон вновь уличили в подражании принцессе Диане. Об этом пишет Page Six.

Она появилась на празднике Выноса знамени в честь дня рождения короля Великобритании Карла III. В качестве наряда принцесса выбрала голубое платье от Catherine Walker, шляпу Philip Treacy и серьги с жемчугом Cassandra Goad, а также туфли люксовой марки Gianvito Rossi.

Журналисты обратили внимание, что похожий наряд однажды надела принцесса Диана – в схожем платье и шляпе, а также в серьгах с жемчугом она посетила пасхальную службу в 1987 году.

В 2025 году Миддлтон была признана самой модной знаменитостью по версии британского журнала Vogue. Она оказалась в топе влиятельных людей в модной индустрии наряду с писательницей Алексой Чанг, манекенщицей Сиенной Миллер, супермоделями Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, а также дизайнером Викторией Бекхэм.

