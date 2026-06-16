Журова предложила Валиевой добровольно отказаться от звания ЗМС

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Фигуристка Камила Валиева должна была добровольно отказаться от звания заслуженного мастера спорта (ЗМС), заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

"Она заслуживает этого звания. Но когда мы становимся членами сборной, подписываем все трудовой договор, в котором написано, что в случае нарушения антидопинговых правил ты лишаешься всех этих званий. Если бы я была на ее месте, то сама отказалась бы", – сказала депутат в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, у каждого свои убеждения. На месте Валиевой Журова бы завоевала звание вновь, что было бы, с ее точки зрения, более почетным.

Валиева возобновила карьеру после отбытия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил в декабре 2025 года. Позже спортсменка была включена в резервный состав сборной России и значилась в списке как заслуженный мастер спорта РФ.

