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17 июня, 00:00

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Депутат Бессараб: ближайшая индексация пенсий пройдет 1 августа

В Госдуме рассказали, кому повысят пенсию с 1 августа

Фото: Москва 24/Анна Селина

Индексация пенсий произойдет 1 августа этого года для работавших в 2025 году пенсионеров. Об этом рассказала "Ленте.ру" член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Индексация будет произведена в размере до трех индивидуальных пенсионных коэффициентов в зависимости от заработной платы и отчислений работающего пенсионера за 2025 год", – уточнила Бессараб.

Депутат добавила, что следующая индексация пройдет 1 октября. Она коснется денежного довольствия сотрудников силового блока и военнослужащих, что повлечет за собой индексацию пенсий бывших сотрудников силовых структур. По словам парламентария, в натуральном выражении их денежное довольствие увеличится примерно на 4%.

Ранее сообщалось, что Социальный фонд с 1 января 2027 года станет назначать страховую пенсию по старости автоматически, то есть как только у человека возникнет на нее право. Со следующего года специально подавать заявление на выплаты будет не нужно.

В России также прорабатывают параметры новой пенсионной программы с поддержкой государства. Речь идет об установленной пенсионной программе (УПП) – новом инструменте для формирования дополнительной пенсии работников. Программа будет финансироваться преимущественно или полностью за счет работодателя.

С июля в России повысят пенсии отдельным категориям граждан

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