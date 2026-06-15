Страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически с 1 января 2027 года

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Социальный фонд с 1 января 2027 года станет назначать страховую пенсию по старости автоматически, то есть как только у человека возникнет на нее право. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с "Парламентской газетой".

Со следующего года специально подавать заявление на выплаты будет не нужно.

"Беззаявительное назначение уже работает для некоторых категорий: пенсии по инвалидности, пенсии по случаю потери кормильца детям до 18 лет, а также для тех, кто получает пенсию по инвалидности и достигает пенсионного возраста. Опыт показал, что это удобно и эффективно", – сказал Чаплин.

Такой механизм собираются распространить на страховую пенсию по старости, добавил парламентарий.

При этом сейчас граждане следуют стандартной процедуре. Ее можно осуществить, лично придя в Соцфонд, а также через МФЦ или "Госуслуги". По словам парламентария, текущий порядок создает для россиян разные бюрократические барьеры. Не все люди знают, что надо специально подавать заявление, у кого-то возникают сложности с документами, кто-то не укладывается в сроки.

При этом вся информация о пенсионных баллах, стаже и возрасте уже заведена в цифровые системы фонда. Человек должен проверить свои данные, а затем подтвердить согласие. В случае несогласия нужно будет подавать дополнительные сведения.

О том, что страховые пенсии по старости будут назначать автоматически, ранее сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Проект закона был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.