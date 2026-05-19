19 мая, 16:05

Общество

В Госдуме предложили дать работающим пенсионерам дополнительный отпуск

Фото: 123RF.com/luljoz

Депутаты Госдумы предложили дать работающим пенсионерам по старости ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой соответствующий законопроект.

Изменения планируется внести в Трудовой кодекс. Одним из авторов инициативы стал глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По данным Соцфонда РФ, на 1 октября 2025 года в России проживали более 40,6 миллиона пенсионеров. Из них 7,354 миллиона продолжали трудовую деятельность, говорится в сопроводительных документах.

Уточняется, что работающим пенсионерам по старости, как и остальным работникам, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 дней. Законопроект предлагает дополнить ТК РФ статьей, предусматривающей предоставление таким пенсионерам дополнительного отпуска, продолжительность которого будет определяться коллективным договором или правилами внутреннего распорядка и который может быть не менее 3 календарных дней.

Авторы проекта считают, что новые меры позволят оказать реальную материальную помощь пожилым гражданам, которые продолжают трудиться на благо страны.

Ранее в Роскачестве назвали ограничения при трудоустройстве пенсионеров. В частности, госслужащие могут находиться на гражданской службе до 65 лет и лишь в отдельных случаях – до 70 лет. Ректоров, проректоров и руководителей вузов принимают на работу только до 70 лет. В остальных случаях ограничений нет.

общество

