04 мая, 09:30

Экономист Балынин: средняя пенсия россиян превысит 29 тыс рублей в 2027 году

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Средний размер страховой пенсии по старости достигнет 29 тысяч рублей в 2027 году и превысит 31 тысячу в 2028-м. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Индексация выплат в последующие 2 года, по его словам, будет происходить в два этапа. В частности, с 1 февраля рост составит 4%, с 1 апреля пенсию увеличат еще на 3,4% в 2027 году и на 3,8% в 2028-м.

"Такой подход позволит увеличить страховые пенсии на 7,5% в 2027 году и на 8% – в 2028 году", – отметил Балынин.

Согласно утверждению эксперта, независимо от метода индексации (в один этап или в два) страховые пенсии в ближайшие годы будут расти как в номинальном, так и в реальном выражении, опережая инфляцию.

Более того, увеличение коснется и работающих пенсионеров, для которых данный процесс возобновился с 2025-го. Таким образом, в 2027–2028 годах они получат три повышения, одно из которых ожидается в августе за счет индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Экономист подчеркнул, что государство располагает достаточными средствами для проведения запланированных индексаций. Кроме того, он обратил внимание на приоритетность властей в вопросах пенсионного обеспечения и перевыполнение показателей, поставленных в указе президента РФ "О национальных целях развития Российской Федерации".

В качестве обоснования своих слов Балынин привел в пример рост пенсий в 2026 году на 7,6% при инфляции в 2025-м в 5,6%.

Между тем в России вступили в силу измененные правила подсчета страхового стажа для назначения пенсий. Нововведения затронули граждан с сельским стажем, родителей близнецов и многодетные семьи.

Теперь неработающие граждане, имеющие 30 лет работы в агросфере и проживающие в сельской местности, получают доплату в размере 25% от фиксированной выплаты. Причем при переезде в город надбавка сохраняется.

