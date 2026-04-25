Финансист Гукасова: автоматический перерасчет пенсии получат работающие пенсионеры

Автоматический перерасчет пенсии при увольнении могут получить работающие пенсионеры, стаж которых пришелся на период заморозки индексаций – с 2016 по 2024 год. Об этом рассказала глава программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии РАНХиГС Нина Гукасова.

"Повышение происходит после прекращения трудовой деятельности. При увольнении работающего пенсионера Социальный фонд России автоматически производит перерасчет", – цитирует эксперта РИА Новости.

При этом после увольнения пенсия будет повышена, учитывая все пропущенные за время работы индексации. К примеру, наибольшая прибавка для работающих пенсионеров, оформивших пенсию до 2016 года, может достигать 119,5%.

