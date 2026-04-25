Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля, 07:38

Общество
Главная / Новости /

Финансист Гукасова: автоматический перерасчет пенсии получат работающие пенсионеры

Финансист рассказала, кому положен автоматический перерасчет пенсии

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Автоматический перерасчет пенсии при увольнении могут получить работающие пенсионеры, стаж которых пришелся на период заморозки индексаций – с 2016 по 2024 год. Об этом рассказала глава программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии РАНХиГС Нина Гукасова.

"Повышение происходит после прекращения трудовой деятельности. При увольнении работающего пенсионера Социальный фонд России автоматически производит перерасчет", – цитирует эксперта РИА Новости.

При этом после увольнения пенсия будет повышена, учитывая все пропущенные за время работы индексации. К примеру, наибольшая прибавка для работающих пенсионеров, оформивших пенсию до 2016 года, может достигать 119,5%.

Ранее сообщалось, что часть россиян сможет досрочно получить пенсию в связи с майскими праздниками уже в апреле. Это относится к тем, кому выплаты обычно поступают через банк в период с 1-го по 5-е число последнего весеннего месяца.

В Госдуме вновь предложили ввести 13-ю зарплату перед Новым годом и 13-ю пенсию. Депутаты "Справедливой России" уже внесли соответствующую инициативу на рассмотрение парламентариев.

общество

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика