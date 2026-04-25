Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 25 апреля

Переменная облачность преимущественно без осадков ожидается в столице в субботу, 25 апреля. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 8 до 10 градусов тепла, по области – от 5 до 10 градусов выше нуля.

Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 3 градусов, а в Подмосковье – до минус 3 градусов.

Продолжительных осадков в эти выходные, 25–26 апреля, в Москве не прогнозируется. По словам синоптиков, в город придет кратковременное тепло.

Между тем во вторник, 28 апреля, в Москве может образоваться снежный покров до 5 сантиметров. В этот день столичный регион накроют осадки и штормовой ветер. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду.