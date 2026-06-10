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10 июня, 18:42

Город

Жилой массив в стиле конструктивизма обновят в Даниловском районе Москвы

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В Даниловском районе столицы в рамках региональной программы капремонта многоквартирных домов идут работы по обновлению жилого массива в стиле конструктивизма. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

"Здания возводились для работников парфюмерной фабрики "Новая заря" и известны как ансамбль жилых домов на Малой Тульской улице", – отметили в комплексе.

В 2023 году отремонтировали пятиэтажный дом 1931 года постройки по адресу Малая Тульская улица, дом 2/1, корпус 25. Фасады здания выделены декоративными элементами. По вертикали проходят межэтажные пояса и лопатки из кирпича, а по периметру постройки – венчающий карниз.

В том же году завершили обновление соседнего пятиэтажного здания 1933 года – корпуса 26. Его фасады тоже украшены декоративными деталями. Каждый уровень подчеркнут межэтажным поясом, а вертикали окон в местах общего пользования объединены лопатками из кирпичной кладки. По периметру здания расположен венчающий карниз.

Также в текущем году приводят в порядок шестиэтажный многоквартирный дом 1929 года по тому же адресу, корпус 2. Фасад здания украшен межэтажными поясами, а входные группы выделены ризалитами.

Ранее сообщалось, что в столице обновили свыше 230 домов в стиле советского неоклассицизма. Работы провели специалисты комплекса городского хозяйства Москвы. Каждое восстановленное здание стало новым этапом к сохранению исторического наследия города.

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