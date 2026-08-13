Россияне съели в июле 820 тонн мороженого и 301 тонну льда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В июле россияне активно спасались от жары и заказали 820 тонн мороженого, 757 тысяч литров кваса и 301 тонну льда. Об этом Москве 24 сообщила пресс-служба сервиса доставки "Самокат".

Аналитики сервиса заявили, что мороженое стало самым популярным летним десертом. Покупатели чаще выбирали порционные форматы – в 11,6 раза больше, чем семейные упаковки. Особенно вырос спрос на экзотические вкусы: мороженое с драгонфрутом и гуанабаной заказывали в 6,8 раза чаще, чем годом ранее. Шоколадный пломбир в вафельном стаканчике – в 5,4 раза, а эскимо со вкусом арбуза и дыни – в 2,6 раза.

Среди прохладительных напитков заметно выросли продажи лимонадов – в 2,9 раза год к году. Чаще всего заказывали вкусы мохито (в 2,1 раза), манго – маракуйя (на 78%) и апероль (на 32%). Спрос на колу увеличился на 41,3%, при этом газировку без сахара покупали на 63,8% чаще, чем в прошлом году.

Квас также пользовался спросом: за июль заказали 757 тысяч литров. Особенно популярными стали небольшие упаковки объемом менее 0,8 литра – их покупали в 2,9 раза чаще. Россияне выбирали как традиционный фильтрованный квас, так и ягодные варианты – с малиной и вишней.

Не осталось без внимания и безалкогольное пиво – за месяц его заказали 358 тысяч литров, а общий спрос вырос на 66%. Крафтовые позиции покупали в 6,2 раза чаще, импортные – в 5,3 раза. Среди видов лидировали нефильтрованное, светлое и пшеничное пиво, а среди вкусов – с яблоком, малиной с мятой и лимоном.

Любители кофе также предпочитали холодные варианты: эспрессо-тоник заказывали в 3,3 раза чаще, латте – в 2,8 раза. Среди вкусов латте особенно вырос интерес к карамели (на 174%), лесному ореху (на 106%) и ванили (на 88%).

Ранее в ГД призвали принять меры для снижения стоимости мороженого. Этот десерт существенно подорожал за последние 2 года. Сейчас покупка нескольких порций для семьи из 3 человек может обойтись в 400–500 рублей.