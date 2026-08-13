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13 августа, 11:17

Шоу-бизнес

Дима Билан анонсировал юбилейный концерт в "Лужниках" в июне 2027 года

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Заслуженный артист РФ Дима Билан сообщил в своем телеграм-канале, что даст юбилейный концерт в московских "Лужниках" 26 июня 2027 года.

Он отметил, что продажа билетов уже открыта. По словам певца, выступление на этой площадке – новый масштаб и огромное пространство для фантазии.

"Не переживайте – всем все будет видно. Мне важно, чтобы каждый человек чувствовал себя частью происходящего", – добавил Билан.

В конце июля артист выступил на площадке "ВТБ Арена" в Москве. Концерт собрал 35 тысяч зрителей. Однако в центре стадиона был установлен интерактивный подиум высотой 6 метров, что вызвало недовольство публики – многие жаловались, что из-за высоты сцены зрители из фан-зоны и танцпола не видели ни артиста, ни самого шоу.

В ответ на это певец сказал, что концерт стал первым масштабным инновационным проектом и своего рода экспериментом, поэтому определенные риски и недочеты были неизбежны. Билан вместе с командой ищет решение, которое позволило бы сохранить технологичность постановки.

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