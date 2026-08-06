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06 августа, 10:48

Шоу-бизнес

Бурунов назвал Ваню Дмитриенко самородком после концерта в "Лужниках"

Фото: Legion-Media.com/ТАСС/Александр Рюмин

Российский актер Сергей Бурунов назвал певца Ваню Дмитриенко абсолютным самородком и признался, что был поражен масштабом его концерта на Большой спортивной арене "Лужники". Об этом Бурунов сообщил в беседе с ТАСС.

"Это было такое шоу, которое сложно передать словами. Мы стояли с (актером. – Прим. ред.) Александром Петровым, разговаривали, и я сказал: "Ты помнишь, что ты делал в 20 лет? Ты понимаешь, что происходит, куда шагнули технологии?" – сказал Бурунов.

По словам актера, в настоящее время благодаря интернету творчество человека за секунду могут увидеть миллионы людей.

Бурунов отметил, что Дмитриенко удалось собрать аудиторию самых разных возрастов – от пятилетних детей до взрослых. Кроме того, он назвал невероятным то, как 70 тысяч человек пели громче исполнителя наизусть.

Актер также высоко оценил постановку концерта и сценическое оформление. Он признался, что выступление стало для него большим потрясением.

"Он взял такую планку, что теперь возникает вопрос, что он будет делать дальше. Это большая ответственность", – заключил Бурунов.

Ранее Дмитриенко попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, который смог собрать 70 тысяч зрителей на сольном концерте в "Лужниках". При этом певец признался, что планирует снова собрать самый большой стадион Москвы.

Дмитриенко собрал солд-аут на сольном концерте в "Лужниках"

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