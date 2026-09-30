30 сентября, 06:28Общество
До 17 градусов тепла ожидается в Москве 30 сентября
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в Москве в среду, 30 сентября. Об этом сообщил Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 15 до 17 градусов. В Подмосковье – от 13 до 18 градусов.
Также в столичном регионе будет дуть северный ветер, скорость которого составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 762 миллиметра ртутного столба.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что ночь на вторник, 29 сентября, стала самой холодной в Москве с начала осени. На базовой метеостанции ВДНХ температура воздуха опустилась до плюс 4,8 градуса. Это на 0,3 градуса ниже, чем было в предыдущую самую холодную ночь 9 сентября.
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