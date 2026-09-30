Уголовное дело возбудили после массового ДТП с тремя погибшими в Красноярске

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Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием шести автомобилей в Красноярске, в котором погибли три человека и еще трое пострадали. Об этом сообщили в краевом главке МВД.

Как уточнили в ведомстве, дело возбуждено по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Отмечается, что все участники аварии были трезвыми. Транспорт эвакуировали на спецстоянку. Назначаются экспертизы, необходимые для установления обстоятельств происшествия.

ДТП произошло 29 сентября на улице Дубровинского вблизи Николаевского моста. Один из водителей не уступил дорогу другому автомобилю при перестроении и врезался в машину, которая двигалась по встречной полосе. Затем последовали столкновения с другими транспортными средствами.

В результате аварии погибли три девушки, еще трое человек пострадали и были госпитализированы.

