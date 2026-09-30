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30 сентября, 07:27

Общество

Лантратова рассказала о сроках оказания медицинской помощи по ОМС

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Время ожидания приема у терапевта, педиатра и врача общей практики по ОМС не должно превышать 24 часов с момента обращения. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Как уточнила омбудсмен, в 2026 году запись к участковому терапевту, педиатру или врачу общей практики должна быть обеспечена в пределах суток с момента обращения пациента. Неотложную помощь в поликлинике необходимо оказать не позднее двух часов, а визит к врачу-специалисту – в течение 14 рабочих дней.

Аналогичный максимальный срок предусмотрен и для многих исследований в рамках первичной помощи: лабораторной диагностики, рентгена, маммографии, УЗИ и функциональной диагностики. Для КТ, МРТ и ангиографии вне специальных ускоренных маршрутов действует тот же норматив.

Лантратова также добавила, что плановую специализированную помощь, включая госпитализацию, по общему правилу необходимо организовать не позднее 14 рабочих дней после выдачи направления.

Ранее Минздрав РФ внес изменения в порядок проведения медосмотра и диспансеризации. Согласно нововведениям, при исследовании уровня глюкозы натощак будет обязательна сдача гликированного гемоглобина при уровне более 6 миллимоль на литр. Колоноскопию начнут проводить по результатам иммунохимического теста кала на скрытую кровь.

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