МАГАТЭ готово немедленно направить инспекторов в Иран для возобновления работы

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство готово незамедлительно направить своих инспекторов в Иран для полноценного возобновления работы в стране при условии получения соответствующего запроса. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Отвечая на вопрос о возможных сроках полноценного возобновления деятельности специалистов МАГАТЭ в Иране, Гросси подчеркнул, что агентство может приступить к работе немедленно – уже завтра, если поступит соответствующая просьба.

Он также отметил, что это вполне реалистично, поскольку группы специалистов уже полностью готовы к выезду. По его словам, агентство точно знает, куда направляться и что делать, и обладает реальной возможностью для немедленного развертывания инспекторов.

Полноценная инспекционная деятельность МАГАТЭ в Иране была прервана после ударов по иранским ядерным объектам, в связи с чем Тегеран принял решение приостановить сотрудничество с агентством.

Инспекторы МАГАТЭ были выведены из страны из соображений безопасности, а доступ агентства к ядерным объектам, находящимся под гарантиями, оказался существенно ограничен.