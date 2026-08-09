"Росатом" начал возвращение специалистов на АЭС "Бушер"

Фото: ТАСС/пресс-служба Росатома

Госкорпорация "Росатом" приступила к возвращению инженерно-технического персонала на площадку сооружаемой АЭС "Бушер" в Иране. Об этом сообщил глава компании Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

По его словам, первые пять специалистов уже прибыли в поселок проживания и приступили к выполнению рабочих задач. Сейчас общая численность российских сотрудников на станции достигла 25 человек.

Лихачев отметил, что если ситуация будет развиваться благоприятно, то осенью численность персонала планируется довести до 100 человек. Следующая группа из нескольких десятков сотрудников отправится на станцию в ближайшие две недели при отсутствии новой эскалации.

На самой площадке продолжается сооружение основных и вспомогательных зданий энергоблоков № 2 и № 3, а также развернуты подготовительные работы на гидротехнических объектах. Новые энергоблоки строятся с участием России.

Полное восстановление численности сотрудников "Росатома" в Иране возможно только после фиксации США и Ираном договоренностей о прекращении огня.

"Конечно, в наших планах как можно раньше вернуть всех специалистов, ранее эвакуированных из исламской республики", – подчеркнул Лихачев.

США и Израиль обстреляли территорию АЭС "Бушер" 4 апреля. В результате атаки погиб один из сотрудников атомной станции. При этом МАГАТЭ не выявило повышения уровня радиации, однако выразило обеспокоенность инцидентом.

После произошедшего "Росатом" эвакуировал своих специалистов. В госкорпорации подчеркивали, что не планируют возвращать российских специалистов на АЭС, пока их безопасность не будет гарантирована на 100%.