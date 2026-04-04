Лихачев указал на риск ядерного инцидента после атаки на АЭС "Бушер"

Вероятность риска возможного инцидента ядерного содержания растет день ото дня на фоне ударов по иранской АЭС "Бушер". Об этом заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

По его словам, события на станции развиваются по самому нежелательному сценарию.

"В целом, идентификация конфликта, обострения вокруг Персидского залива приводят к соответствующим последствиям… Сегодня в 07:20 примерно утра по Москве был нанесен удар уже фактически в контур физической защиты станции, была зафиксирована первая гибель работника", – цитирует главу госкорпорации РИА Новости.

Как отметил Лихачев, неизвестно, был ли удар по АЭС прилетом или целенаправленным.

Он также рассказал, что примерно через 20 минут после атаки с территории "Бушер" началась основная волна эвакуации российских специалистов. Автобусы направились в сторону ирано-армянской границы, уточнил глава "Росатома".

"198 человек… находятся в автобусах. Планируется, что в течение 2,5–3 суток нашит товарищи безопасно пересекут практически весь Иран", – добавил он.

США и Израиль обстреляли территорию иранской АЭС "Бушер" утром 4 апреля. В результате погиб один из сотрудников. При этом, как подчеркивали в организации по атомной энергии Ирана, удар не нанес ущерба основной части электростанции и не повлиял на процесс ее эксплуатации.

После инцидента МАГАТЭ не выявило повышения уровня радиации. Гендиректор организации Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность случившемся, указав, что объекты АЭС или прилегающие к ним территории не должны быть атакованы.

