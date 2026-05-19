19 мая, 19:07

Политика

Захарова указала на "слепоту и глухоту" представителей МАГАТЭ после ударов по ЗАЭС

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) "ослепли и оглохли", так как не отреагировали на атаки по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Дипломат подчеркнула, что в контексте ударов по АЭС "Барака" в Объединенных Арабских Эмиратах гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проявил "небывалую расторопность", оперативно выразив озабоченность в связи с произошедшим. Также он указал на недопустимость военной деятельности, создающей угрозы ядерной безопасности.

"Разделяя по существу эти оценки, вынуждены констатировать, что со стороны агентства не последовало аналогичной реакции в связи с падением украинского дрона-камикадзе со взрывчаткой возле первого энергоблока Запорожской АЭС 16 мая", – указала она.

По ее мнению, такая медлительность объясняется якобы необходимостью изучить обстоятельства случившегося. Она также предположила, что если представители МАГАТЭ действительно "ослепли и оглохли", то, возможно, пора занести их в список жертв "украинской военщины", а агентству – задать соответствующие вопросы Киеву.

Захарова также подчеркнула, что от МАГАТЭ требуются не "словесная эквилибристика и ложная политкорректность", а принятие конкретных шагов, направленных на недопущение расползания угроз ядерной безопасности в разных регионах мира.

Представитель МИД указала, что со стороны агентства не последовало жестких предупреждений и в адрес стран, которые продолжают нагнетать военную напряженность вокруг Ирана и открыто подготавливают очередные налеты на иранские города и мирные ядерные объекты.

В МАГАТЭ предпочитают молчать о том, что проверки в Иране в условиях бомбардировок, равно как и под угрозой их возобновления, попросту невозможны, отметила дипломат.

Запорожская АЭС подвергалась атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) три дня подряд. 16 мая украинские военные пытались ударить дронами по территории станции. Тогда БПЛА упал около энергоблоков, однако детонация не произошла.

При атаке 17-го числа повреждения получили кровля транспортного цеха и несколько автобусов для перевозки сотрудников. При этом уточнялось, что представителям МАГАТЭ, находящимся на станции, был продемонстрирован транспортный цех ЗАЭС.

18 мая дрон атаковал территорию, где находится списанная техника. В результате удара никто не пострадал. Также разрушений, влияющих на работу ЗАЭС, зафиксировано не было.

