ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку с помощью БПЛА на лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС. Об этом сообщается в телеграм-канале станции.

Пострадавших нет, критических повреждений оборудования не зафиксировано. ЗАЭС и все ее системы продолжают работать штатно, говорится в сообщении.

Уточняется, что атака Киева представляет угрозу не только ядерной безопасности, но и системе контроля радиационной обстановки. Это может повлиять на своевременность оценки и реагирования. Руководство станции уже уведомило присутствующих на площадке инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об инциденте.

"Ситуация находится под контролем", – уточнили на ЗАЭС.

Ранее вражеский дрон ударил по территории транспортного цеха станции. В результате погиб один человек. ЗАЭС заверила, что окажет необходимую помощь и поддержку семье погибшего, и подчеркнула, что работники атомной отрасли не должны становиться целями атак.