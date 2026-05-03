Движение перекроют в центре Москвы 4 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 мая, 15:37

Происшествия

ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку с помощью БПЛА на лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС. Об этом сообщается в телеграм-канале станции.

Пострадавших нет, критических повреждений оборудования не зафиксировано. ЗАЭС и все ее системы продолжают работать штатно, говорится в сообщении.

Уточняется, что атака Киева представляет угрозу не только ядерной безопасности, но и системе контроля радиационной обстановки. Это может повлиять на своевременность оценки и реагирования. Руководство станции уже уведомило присутствующих на площадке инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об инциденте.

"Ситуация находится под контролем", – уточнили на ЗАЭС.

Ранее вражеский дрон ударил по территории транспортного цеха станции. В результате погиб один человек. ЗАЭС заверила, что окажет необходимую помощь и поддержку семье погибшего, и подчеркнула, что работники атомной отрасли не должны становиться целями атак.

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о важности сохранения диалога между Москвой и Киевом

Читайте также


происшествия

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика