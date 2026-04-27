Сотрудник ЗАЭС погиб при ударе БПЛА по территории транспортного цеха

Украинский беспилотник нанес удар по территории транспортного цеха Запорожской АЭС. В результате погиб один человек, сообщается в канале станции в мессенджере МАХ.

По ее данным, жертвой атаки стал водитель. Станция подчеркнула, что окажет необходимую помощь и поддержку близким погибшего.

"Сотрудники атомной отрасли не должны становиться целями. Любые атаки на Запорожскую АЭС – это угроза не только людям, но и безопасности в целом", – говорится в сообщении.

Ранее на Запорожской АЭС произошла кратковременная потеря внешнего электроснабжения. В период отсутствия подачи электроэнергии собственные нужды АЭС около часа обеспечивались за счет резервных дизель-генераторов, которые были включены в штатном режиме.

Кроме того, 16 апреля на ЗАЭС зафиксировали инцидент с потерей внешнего энергоснабжения. Подача электричества была прервана вечером и полностью восстановлена спустя 40 минут.

