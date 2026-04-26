ВСУ атаковали Севастополь дронами с металлическими шариками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время атаки на Севастополь применили беспилотники, снаряженные металлическими шариками, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в MAX.

По его словам, произошедшая атака вновь показала, что противник продолжает атаковать город дронами, начиненными металлическими шариками.

Губернатор также обратился к жителям с призывом не игнорировать сигналы тревоги, покидать открытые пространства и держаться подальше от окон.

Атака БПЛА на Севастополь произошла в ночь на 26 апреля. В результате случившегося один человек погиб, еще четверо мирных жителей получили травмы. Пострадавших госпитализировали.

Кроме того, обломки одного из дронов повредили городскую больницу. Как отметил Развожаев, пациент медучреждения не погиб благодаря тому, что окна были оклеены специальной пленкой.

Он подчеркнул, что осколки попали в одну из палат. По его словам, своевременная оклейка окон бронепленкой фактически спасла пациенту жизнь. Мужчина получил травму, но незначительную.

Уточнялось, что в кардиологическом отделении больницы выбиты два окна, однако работает она штатно.

Вместе с тем после ночной атаки повреждения получили 51 жилой дом – 34 многоквартирных и 17 частных. Всего за ночь средства ПВО ликвидировали над Севастополем 71 воздушную цель.