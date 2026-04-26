Новости

Новости

26 апреля, 10:13

Происшествия

Больница в Севастополе работает штатно после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Больница в Севастополе, в которую при воздушной атаке попали обломки украинского беспилотника, работает штатно. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе правительства города.

"В кардиологическом отделении выбито два окна. Больница работает штатно", – говорится в сообщении.

Кроме того, всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Их здоровью ничего не угрожает.

Атака БПЛА на Севастополь произошла в ночь на 26 апреля. В результате один человек погиб, еще четверо мирных жителей получили травмы. Пострадавших госпитализировали.

Обломки одного из дронов повредили городскую больницу, фрагменты другого аппарата упали на железнодорожные пути. Более того, после ночной атаки повреждения получили 51 жилой дом – 34 многоквартирных и 17 частных. Всего за ночь средства ПВО ликвидировали над Севастополем 71 воздушную цель.

