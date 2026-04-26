Более 50 жилых домов повреждены в Севастополе при атаке БПЛА

В результате ночной атаки украинских беспилотников по Севастополю оказался поврежден 51 жилой дом – 34 многоквартирных и 17 частных домов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Всего за прошедшую ночь средства ПВО уничтожили над Севастополем 71 воздушную цель. По словам Развожаева, это стало одним из самых массированных налетов на город.

В многоквартирных домах были выбиты окна, местами повреждены балконы. Также поступило пять обращений о повреждениях автомобилей.

"На проспекте Генерала Острякова и улице Генерала Хрюкина выбиты стекла в двух магазинах. В Загородной Балке пробита крыша на СТО. Между Родным и Терновкой в результате падания осколков от сбитого БПЛА загорелась трава в поле. В районе Кара-Кобы загорелась лесная подстилка", – добавил Развожаев.

Во время атаки ВСУ погиб один мирный житель, еще четверо получили различные травмы. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Обломки одного из БПЛА упали в отделение кардиологии первой городской больницы Севастополя. Фрагменты еще одного беспилотника упали на железнодорожные пути, в результате чего была повреждена контактная линия. Возможна задержка пригородных поездов.