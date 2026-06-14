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14 июня, 18:45

Транспорт

"Аэрофлот" предупредил о корректировке расписания из-за ограничений на полеты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Компания "Аэрофлот" вынужденно корректирует время вылета и отменяет некоторые рейсы из-за ограничений в аэропортах Московского авиаузла. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Пассажиров призвали перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте "Аэрофлота". В случае отмены рейса рекомендовано не приезжать в гавань.

"Производственные и клиентские службы переведены на усиленный режим работы", – говорится в сообщении.

На время ожидания вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами России.

Утром 14 июня Москву начали пытаться атаковать БПЛА. На фоне этого в аэропорту Жуковский были введены временные ограничения на полеты.

В свою очередь, авиагавань Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, из-за чего могут возникнуть корректировки в расписании рейсов.

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