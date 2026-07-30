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30 июля, 15:29

Политика

Протасевич заявил, что терактом в Польше было покушение на детей Тихановской

Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко

Терактом в Польше, о котором Минск предупредил Варшаву, было покушение на несовершеннолетних детей лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Об этом сообщил работавший ранее на КГБ Белоруссии Роман Протасевич в своем телеграм-канале.

По его словам, организатор планировавшегося теракта – белорусский оппозиционер, экс-журналист Денис Дашкевич, у которого давно "руки чесались устроить что-нибудь радикальное".

Протасевич добавил, что Дашкевич намеревался убить детей Тихановской руками украинцев, а затем "демонстративно сделать политическое заявление и совершить суицид".

МИД Белоруссии предупредил польскую сторону о возможной подготовке теракта на территории Польши 23 июля. Уточнялось, что его целью могут стать несовершеннолетние дети белорусской активистки.

Предполагалось, что подготовкой нападения может заниматься находящийся в Польше человек, ранее осужденный в Белоруссии по ряду уголовных статей.

Как отметили в МИД, не так давно польские власти лишили этого человека дополнительной защиты и права проживания в стране. По версии Белоруссии, он мог планировать нападение из мести по причине недостаточного, по мнению мужчины, усилия женщины по сохранению за ним соответствующего статуса.

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