Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:54

Политика

Тихановская впервые посетила Украину

Фото: ТАСС/Sipa/SOPA Images

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые посетила Украину с официальным визитом, сообщает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

На опубликованных кадрах видно, что Тихановская прибыла в Киев поездом. Детали предстоящих встреч и цели визита не раскрываются.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ТАСС приезд Тихановской в Киев, предположила, что глава белорусской оппозиции "спешила посмотреть орешник в цвету", отсылая к недавним российским ударам ракетами "Орешник". Также Захарова посоветовала оппозиционерке, помимо Киева, посетить Старобельск в ЛНР.

"Вместо политического туризма ей бы в Старобельск съездить, посмотреть, чем заканчиваются для стран эксперименты по смене режимов – превращением в террористические ячейки", – подчеркнула Захарова.

Тихановская покинула Белоруссию в августе 2020 года после президентских выборов, которые вызвали массовые протесты. По официальным результатам, она набрала 10% голосов, а действующий президент страны Александр Лукашенко – 80%. Оппозиция отказалась признавать итоги и заявила о фальсификациях.

ВСУ нанесли удар при помощи БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В тот момент в здании находилось 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

В результате погиб 21 ребенок, более 60 детей получили ранения различной степени тяжести. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика