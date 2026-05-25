Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые посетила Украину с официальным визитом, сообщает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

На опубликованных кадрах видно, что Тихановская прибыла в Киев поездом. Детали предстоящих встреч и цели визита не раскрываются.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ТАСС приезд Тихановской в Киев, предположила, что глава белорусской оппозиции "спешила посмотреть орешник в цвету", отсылая к недавним российским ударам ракетами "Орешник". Также Захарова посоветовала оппозиционерке, помимо Киева, посетить Старобельск в ЛНР.

"Вместо политического туризма ей бы в Старобельск съездить, посмотреть, чем заканчиваются для стран эксперименты по смене режимов – превращением в террористические ячейки", – подчеркнула Захарова.

Тихановская покинула Белоруссию в августе 2020 года после президентских выборов, которые вызвали массовые протесты. По официальным результатам, она набрала 10% голосов, а действующий президент страны Александр Лукашенко – 80%. Оппозиция отказалась признавать итоги и заявила о фальсификациях.

ВСУ нанесли удар при помощи БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В тот момент в здании находилось 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

В результате погиб 21 ребенок, более 60 детей получили ранения различной степени тяжести. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.

