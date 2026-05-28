Азаров заявил, что визит Тихановской в Киев говорит о подготовке провокации

Визит в украинскую столицу белорусского оппозиционера Светланы Тихановской, которая признана в Белоруссии виновной в госизмене, сигнализирует о возможной организации большой провокации. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ТАСС.

"Цели, с которыми приезжала Тихановская, чисто пиаровские – показать, что есть оппозиция (президенту Белоруссии Александру. – Прим. ред.) Лукашенко, есть какие-то даже "министры", есть какое-то там "правительство" непонятное, сформированное во главе с этой Тихановской. И Зеленский даже окрестил ее президентом Белоруссии. То есть ясно, что дело идет к организации какой-то серьезной, крупномасштабной провокации", – заявил Азаров.

Тихановская впервые посетила Украину с официальным визитом в конце мая. Она встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским 26-го числа. Позже Тихановская рассказала об открытии представительства в Киеве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя поезду Тихановской, предположила, что лидер белорусской оппозиции "спешила посмотреть орешник в цвету", вспоминая недавние удары ВС России ракетами "Орешник".