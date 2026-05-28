Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 09:45

Политика

Азаров заявил, что визит Тихановской в Киев говорит о подготовке провокации

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Визит в украинскую столицу белорусского оппозиционера Светланы Тихановской, которая признана в Белоруссии виновной в госизмене, сигнализирует о возможной организации большой провокации. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ТАСС.

"Цели, с которыми приезжала Тихановская, чисто пиаровские – показать, что есть оппозиция (президенту Белоруссии Александру. – Прим. ред.) Лукашенко, есть какие-то даже "министры", есть какое-то там "правительство" непонятное, сформированное во главе с этой Тихановской. И Зеленский даже окрестил ее президентом Белоруссии. То есть ясно, что дело идет к организации какой-то серьезной, крупномасштабной провокации", – заявил Азаров.

Тихановская впервые посетила Украину с официальным визитом в конце мая. Она встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским 26-го числа. Позже Тихановская рассказала об открытии представительства в Киеве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя поезду Тихановской, предположила, что лидер белорусской оппозиции "спешила посмотреть орешник в цвету", вспоминая недавние удары ВС России ракетами "Орешник".

Читайте также


политика

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика