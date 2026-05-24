Минобороны РФ сообщило о массированном ударе ракетами "Орешник" по объектам ГУР Украины

Российские военные нанесли массированный удар баллистическими ракетами "Орешник", сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в атаке также использовали крылатые ракеты. Целями стали объекты военного управления и разведки ВСУ, авиабазы, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.

В Минобороны подчеркнули, что удары по гражданской инфраструктуре не наносились. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.