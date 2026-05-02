Новости мира: более 360 тыс человек приняли участие в демонстрациях в Германии

По всей Германии в первомайских демонстрациях приняли участие более 360 тысяч человек. Самая массовая акция прошла в Берлине. В защиту прав рабочих на улицу вышли более 12 тысяч человек, а за охраной правопорядка на митинге следили 5 тысяч полицейских. Организатором выступило Объединение немецких профсоюзов. Участники выкрикивали лозунги и заявляли, что рабочие не должны расплачиваться за ошибки политиков, но в целом акция прошла мирно.

Во Франции первомайские демонстрации закончились стычками с полицией. Шествие рабочих в центре Парижа началось мирно, но позже толпа начала забрасывать правоохранителей бутылками. В ответ силовики применили слезоточивый газ и дубинки. По данным профсоюзов, по всей Франции в День труда на митинги вышли более 300 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.