Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
20 апреля, 10:28

Политика

Лукашенко раскритиковал Зеленского за возвращение к милитаризации

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, заявив, что тот вновь встал на путь милитаризации.

По словам Лукашенко, Зеленский снова пошел на поводу у западных стран, которые якобы предоставят ему и деньги, и оружие. Белорусский лидер добавил, что украинский президент должен осознавать, какую высокую цену он платит за происходящее, за проводимую политику и за продолжающийся конфликт.

"Он должен это понять, и он должен понять, что, если не остановится, потеряет Украину", – заявил Лукашенко.

Вместе с тем президент Белоруссии выразил сочувствие Зеленскому, поскольку тот получил Украину уже "в готовом виде".

"Я в хороших отношениях был с Петром Порошенко, знаю его хорошо. Относительно неплохо знаю Володю Зеленского", – рассказал он.

Лукашенко подчеркнул, что Зеленский должен был изменить политику, доставшуюся ему в наследство, но не сделал этого.

Ранее президент Белоруссии подчеркивал, что затягивание украинского конфликта грозит тем, что Украина в ее нынешнем виде может просто перестать существовать. Он также выражал уверенность в том, что в конфликте побеждает российская сторона. При этом, по его мнению, боевые действия будут продолжаться, пока на Украине не возобладают силы, способные вынудить Зеленского пойти на мир.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика