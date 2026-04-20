Лукашенко раскритиковал Зеленского за возвращение к милитаризации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, заявив, что тот вновь встал на путь милитаризации.

По словам Лукашенко, Зеленский снова пошел на поводу у западных стран, которые якобы предоставят ему и деньги, и оружие. Белорусский лидер добавил, что украинский президент должен осознавать, какую высокую цену он платит за происходящее, за проводимую политику и за продолжающийся конфликт.

"Он должен это понять, и он должен понять, что, если не остановится, потеряет Украину", – заявил Лукашенко.

Вместе с тем президент Белоруссии выразил сочувствие Зеленскому, поскольку тот получил Украину уже "в готовом виде".

"Я в хороших отношениях был с Петром Порошенко, знаю его хорошо. Относительно неплохо знаю Володю Зеленского", – рассказал он.

Лукашенко подчеркнул, что Зеленский должен был изменить политику, доставшуюся ему в наследство, но не сделал этого.

Ранее президент Белоруссии подчеркивал, что затягивание украинского конфликта грозит тем, что Украина в ее нынешнем виде может просто перестать существовать. Он также выражал уверенность в том, что в конфликте побеждает российская сторона. При этом, по его мнению, боевые действия будут продолжаться, пока на Украине не возобладают силы, способные вынудить Зеленского пойти на мир.