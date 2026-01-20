Лукашенко назвал враньем слухи о внесении 1 млрд долларов для участия в "Совете мира"

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал враньем слухи о том, что для участия в предложенном американским лидером Дональдом Трампом "Совете мира" надо внести 1 миллиард долларов. Об этом белорусский лидер заявил журналистам, передает БелТА.

Лукашенко отметил, что никаких денег для вступления в "Совет мира" не нужно. Он также подчеркнул, что для участия в качестве учредителя в первые три года никаких платежей не требуется.

"Но если ты хочешь через три года еще, чтобы тебя там не избирали, не приглашали и не назначали, – миллиард долларов заплати, и через три года работай дальше. Миллиард нужен, если ты через три года захочешь работать. Но есть еще условие. Если будешь сотрудничать, хорошо работать во имя мира, то и без миллиарда можешь дальше работать. Я ориентируюсь на второе", – поделился белорусский лидер.

По его словам, подобными заявлениями оппоненты пытаются его дискредитировать. Лукашенко добавил, что если бы взнос все-таки требовался, то он бы его внес, однако в данном случае это не так.

Глава государства уточнил, что даже Трамп не позволил бы себе требовать такую сумму, поэтому утверждения о необходимости миллиардного платежа полностью не соответствуют действительности. Вместо денег, подчеркнул Лукашенко, для работы в совете нужны опыт и возможности.

Ранее Трамп предложил Лукашенко стать учредителем "Совета мира" по сектору Газа. Как заявлял пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков, это позволит новой международной организации участвовать в урегулировании любых международных конфликтов. Позднее Лукашенко заявил, что подписал документ.

В ноябре 2025 года Совбез ООН принял предложенную США резолюцию в поддержку плана Трампа по урегулированию ситуации в Газе. Документ предполагал создание "Совета мира".

В январе 2026 года Трамп заявил, что "Совет мира" уже сформирован. В его состав вошли Трамп, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник США Стив Уиткофф, предприниматель Джаред Кушнер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел и инвестор Марк Роуэн.

Также приглашения вступить в совет получили Владимир Путин, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер Армении Никол Пашинян. Также о получении приглашения сообщил официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь. Кроме того, Трамп отправил приглашение и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.