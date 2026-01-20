Форма поиска по сайту

20 января, 14:18

Политика
Axios: подписание плана восстановления Украины между Зеленским и Трампом в Давосе отменено

Подписание плана восстановления Украины отменили в Давосе – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Процедуру подписания "плана процветания" для послевоенного восстановления Украины между украинским и американским президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Давосе отменили. Об этом пишет Axios со ссылкой на неизвестного украинского чиновника.

В это же время неназванный представитель администрации Белого дома опроверг, что дата подписания документа была ранее назначена. Он уверил, что план все еще требует доработок.

По данным журналистов, на форуме в Давосе не стоит ожидать каких-либо прорывов. Дело в том, что споры о Гренландии вытеснили планы по использованию недели в Давосе для того, чтобы достичь понимания между США, Украиной и европейскими силами по гарантиям безопасности.

Ранее СМИ писали, что Трамп не планирует лично встречаться с Зеленским в ходе форума. Инициатива об отказе от контакта исходит от администрации Белого дома.

По данным прессы, главы государств Евросоюза попытаются убедить Трампа одобрить предоставление Украине "гарантий безопасности" для урегулирования конфликта.

Сюжет: Переговоры по Украине
