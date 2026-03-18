Адвокат Емельянов осудил запрет "обвинительных" публикаций в СМИ

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий журналистам распространять "обвинительную информацию" о лицах, в отношении которых суд еще не вынес окончательного решения. Почему документ вызвал широкий общественный резонанс, разбиралась Москва 24.
Удар по репутации?
Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, запрещающий СМИ публиковать "обвинительную информацию" до решения суда. Инициатива размещена в базе данных российского парламента.
Согласно документу, любые косвенно обвиняющие и оценочные сведения, которые могут нанести вред конкретному лицу, будут запрещены до вступления судебного акта в законную силу. В частности, СМИ и другие открытые источники не смогут использовать такие формулировки, как "предположительно", "по мнению", "возможно", "со слов", "источники сообщают". Теперь информация будет излагаться только в "нейтральной форме".
При этом в законопроекте сказано, что за нарушения учредители, редакции средства массовой информации, издатели, распространители, журналисты, авторы распространенных сообщений и материалов несут солидарную ответственность.
Также в тексте инициативы указано, что контрольные (надзорные) мероприятия будет запрещено проводить на основе информации и материалов, полученных незаконно. Это означает, что нелегальное проникновение на территорию, самовольный отбор проб, нарушение пропускного режима, неправомерный доступ к сведениям о коммерческой тайне, а также скрытая фото-, видео- или аудиофиксации на объектах с ограниченным доступом не станут основанием для проверки конкретного лица.
Авторы проекта добавили, что нарушения повлекут за собой штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей для граждан, от 300 до 700 тысяч рублей для должностных лиц и от 1 до 2 миллионов рублей – для юридических лиц.
Согласно документам, заключение по законопроекту должно быть подготовлено к 22 апреля 2026 года. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во время общения с журналистами, что в Кремле пока нет позиции по этому вопросу.
Некоторые депутаты уже поддержали нововведение. Более того, первый зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в беседе с изданием "Подъем" предложил ввести в рамках законопроекта дополнительные запреты.
"Я бы еще расширил это направление на фразу "в Госдуме считают". То есть кто-нибудь (из депутатов. – Прим. ред.) что-нибудь ляпнет, у кого-то поток сознания <...> Поэтому тут необходима конкретика: представитель такой-то фракции, фамилия такая-то. И избегать формулировок "в Госдуме сказали", – заявил парламентарий.
По его словам, формулировки вроде "предположительно" и "по мнению" давно отработаны СМИ, чтобы "избежать возможных судов, но при этом поднимать градус своих публикаций".
"Во многих случаях публикации с использованием такой формулировки являются как минимум оскорбительными, могут быть обвинительными и так далее. Поэтому это имеет право быть. Разумность в этой идее есть", – подчеркнул Ющенко, но все же призвал избегать "перегибов" в юридических формулировках.
Последствия для прессы
Перестать придумывать новые запреты для журналистов посоветовал зампред комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов в разговоре с ИС "Вести".
"Я уважаю коллег. Они обладают правом законодательной инициативы, но нужно очень и очень деликатно подходить к этой теме. Я советую все-таки руководствоваться законом о СМИ <...> и не выдумывать новых запретов, ограничивающих работу репортеров и журналистов, которые точно не приведут к улучшению информационного поля и качества информации. Давайте придерживаться закона о СМИ, а если есть необходимость – корректировать его. Коллеги, оставьте в покое журналистов!" – заявил парламентарий.
В свою очередь, первый зампред председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков коротко отметил в беседе с Москвой 24, что идея законопроекта звучит "сомнительно". По его словам, документ нужно внимательно изучить.
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с Daily Storm обратил внимание, что профессиональное сообщество займется оценкой инициативы, "если она станет достаточно серьезной".
Соловьев добавил, что любые ограничения работы СМИ должны проходить через обсуждение в профильных комитетах Госдумы и Совфеда с участием журналистского сообщества. В случае серьезного рассмотрения законопроекта Союз организует дебаты, поскольку в Конституции и законе о СМИ закреплен запрет на цензуру.
При этом Соловьев признал, что отдельные положения заслуживают обсуждения: некоторые издания ради привлечения аудитории делают громкие заявления до принятия законных решений. По его словам, в этом вопросе важно действовать по принципу "не навреди".
В то же время адвокат Дмитрий Емельянов объяснил Москве 24, что инициатива несет серьезные риски для свободы слова и самой сути журналистики.
"Это фактически запрет на расследовательскую журналистику как таковую", – отметил эксперт.
Он добавил, что главная проблема здесь – "размытые и неконкретные формулировки". Критерий "создает ощущение обвинения" является оценочным, а значит, под него можно подвести почти любую острую публикацию.
Эксперт отметил, что механизмы защиты репутации уже предусмотрены действующим законодательством: любой может обратиться с иском о клевете и требовать опровержения. При этом, согласно инициативе, вводится дополнительная, причем солидарная ответственность: отвечать будут и автор, и редакция, и издатель.
Если законопроект примут в таком виде, резонансные истории будут появляться в медиаполе или с большой задержкой, или не появляться вовсе, заключил Емельянов.