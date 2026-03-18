Адвокат Емельянов осудил запрет "обвинительных" публикаций в СМИ

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий журналистам распространять "обвинительную информацию" о лицах, в отношении которых суд еще не вынес окончательного решения. Почему документ вызвал широкий общественный резонанс, разбиралась Москва 24.

Удар по репутации?

Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, запрещающий СМИ публиковать "обвинительную информацию" до решения суда. Инициатива размещена в базе данных российского парламента.

Согласно документу, любые косвенно обвиняющие и оценочные сведения, которые могут нанести вред конкретному лицу, будут запрещены до вступления судебного акта в законную силу. В частности, СМИ и другие открытые источники не смогут использовать такие формулировки, как "предположительно", "по мнению", "возможно", "со слов", "источники сообщают". Теперь информация будет излагаться только в "нейтральной форме".

При этом в законопроекте сказано, что за нарушения учредители, редакции средства массовой информации, издатели, распространители, журналисты, авторы распространенных сообщений и материалов несут солидарную ответственность.





из пояснительной записки к законопроекту В соответствии со статьей 23 Конституции РФ каждый имеет право на защиту чести и доброго имени. В соответствии со статьей 49 Конституции РФ каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Также в тексте инициативы указано, что контрольные (надзорные) мероприятия будет запрещено проводить на основе информации и материалов, полученных незаконно. Это означает, что нелегальное проникновение на территорию, самовольный отбор проб, нарушение пропускного режима, неправомерный доступ к сведениям о коммерческой тайне, а также скрытая фото-, видео- или аудиофиксации на объектах с ограниченным доступом не станут основанием для проверки конкретного лица.

Авторы проекта добавили, что нарушения повлекут за собой штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей для граждан, от 300 до 700 тысяч рублей для должностных лиц и от 1 до 2 миллионов рублей – для юридических лиц.

Согласно документам, заключение по законопроекту должно быть подготовлено к 22 апреля 2026 года. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во время общения с журналистами, что в Кремле пока нет позиции по этому вопросу.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Я не могу говорить о какой-то позиции до того, как сами наши законодатели не рассмотрят подобную инициативу. Это целиком и полностью их прерогатива.

Некоторые депутаты уже поддержали нововведение. Более того, первый зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в беседе с изданием "Подъем" предложил ввести в рамках законопроекта дополнительные запреты.

"Я бы еще расширил это направление на фразу "в Госдуме считают". То есть кто-нибудь (из депутатов. – Прим. ред.) что-нибудь ляпнет, у кого-то поток сознания <...> Поэтому тут необходима конкретика: представитель такой-то фракции, фамилия такая-то. И избегать формулировок "в Госдуме сказали", – заявил парламентарий.

По его словам, формулировки вроде "предположительно" и "по мнению" давно отработаны СМИ, чтобы "избежать возможных судов, но при этом поднимать градус своих публикаций".

"Во многих случаях публикации с использованием такой формулировки являются как минимум оскорбительными, могут быть обвинительными и так далее. Поэтому это имеет право быть. Разумность в этой идее есть", – подчеркнул Ющенко, но все же призвал избегать "перегибов" в юридических формулировках.

Последствия для прессы

Перестать придумывать новые запреты для журналистов посоветовал зампред комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов в разговоре с ИС "Вести".

"Я уважаю коллег. Они обладают правом законодательной инициативы, но нужно очень и очень деликатно подходить к этой теме. Я советую все-таки руководствоваться законом о СМИ <...> и не выдумывать новых запретов, ограничивающих работу репортеров и журналистов, которые точно не приведут к улучшению информационного поля и качества информации. Давайте придерживаться закона о СМИ, а если есть необходимость – корректировать его. Коллеги, оставьте в покое журналистов!" – заявил парламентарий.

В свою очередь, первый зампред председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков коротко отметил в беседе с Москвой 24, что идея законопроекта звучит "сомнительно". По его словам, документ нужно внимательно изучить.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с Daily Storm обратил внимание, что профессиональное сообщество займется оценкой инициативы, "если она станет достаточно серьезной".





Владимир Соловьев глава Союза журналистов России Пока, как мне кажется, это вброс, чтобы общественность высказалась на тему. Мы очень внимательно изучим ее с точки зрения действующего законодательства, Конституции России, закона о СМИ и всех возможных последствий для прессы. Мы это просто так не оставим.

Соловьев добавил, что любые ограничения работы СМИ должны проходить через обсуждение в профильных комитетах Госдумы и Совфеда с участием журналистского сообщества. В случае серьезного рассмотрения законопроекта Союз организует дебаты, поскольку в Конституции и законе о СМИ закреплен запрет на цензуру.

При этом Соловьев признал, что отдельные положения заслуживают обсуждения: некоторые издания ради привлечения аудитории делают громкие заявления до принятия законных решений. По его словам, в этом вопросе важно действовать по принципу "не навреди".

В то же время адвокат Дмитрий Емельянов объяснил Москве 24, что инициатива несет серьезные риски для свободы слова и самой сути журналистики.

"Это фактически запрет на расследовательскую журналистику как таковую", – отметил эксперт.

Он добавил, что главная проблема здесь – "размытые и неконкретные формулировки". Критерий "создает ощущение обвинения" является оценочным, а значит, под него можно подвести почти любую острую публикацию.





Дмитрий Емельянов адвокат На практике принятие закона приведет к самоцензуре: журналисты будут избегать тем проверок, расследований, коррупции, действий чиновников и бизнеса, потому что писать об этом до решения суда станет опасно. В данном случае нарушаются статья 29 Конституции РФ о свободе слова и распространения информации, а также статья 24 о праве на получение информации о деятельности государственных органов.

Эксперт отметил, что механизмы защиты репутации уже предусмотрены действующим законодательством: любой может обратиться с иском о клевете и требовать опровержения. При этом, согласно инициативе, вводится дополнительная, причем солидарная ответственность: отвечать будут и автор, и редакция, и издатель.

Если законопроект примут в таком виде, резонансные истории будут появляться в медиаполе или с большой задержкой, или не появляться вовсе, заключил Емельянов.

