12 мая, 09:48

ГАИ Москвы проведет общегородской рейд "Пешеход"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичная Госавтоинспекция во вторник, 12 мая, проводит общегородское профилактическое мероприятие "Пешеход". Об этом сообщила пресс-служба ведомства в МАХ.

В течение дня экипажи ДПС будут дежурить на улицах с целью проконтролировать, как соблюдают правила дорожного движения обе стороны – и водители, и прохожие. Однако только проверками дело не ограничится.

В рамках рейда автоинспекторы займутся информационно-разъяснительной работой с детьми и взрослыми. Им напомнят правила безопасности при переходе проезжей части, а также нормы поведения в жилой зоне и на дворовых территориях.

Ранее в СМИ распространилась информация о повышении штрафов за нарушение ПДД. Утверждалось, что выросли суммы санкций за превышение скорости, неправильную парковку, езду без полиса ОСАГО и другие нарушения. Позднее в ведомстве опровергли данную информацию.

